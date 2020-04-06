Hatay'da kamuda serbest kıyafet uygulaması - Son Dakika

Hatay'da kamuda serbest kıyafet uygulaması
6 saat önce
Hatay'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
Hatay'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki duyurusunda, şunları kaydetti:
"Hatay'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilimizde görev alan kamu personelinin çalışma şartlarında kolaylık sağlanması amacıyla temizlenmesi kolay kıyafetlerle görev yapma imkanı tanıyan serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:48 Kaynak: AA
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