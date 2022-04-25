Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

25.04.2022 13:16
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Balcı Caddesinde, Ali Sipahi'nin (43) kullandığı 31 AEH 216 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 06 GG 774 moloz yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sipahi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Sipahi'nin cenazesi Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve daha sonra polise giderek teslim olduğunu öğrenildi. - HATAY

Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antakya, Balcı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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