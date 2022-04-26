Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

26.04.2022 00:57
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Balcı Caddesinde, Ali Sipahi'nin (43) kullandığı 31 AEH 216 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 06 GG 774 moloz yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sipahi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Sipahi'nin cenazesi Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve daha sonra polise giderek teslim olduğunu öğrenildi. - HATAY

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Antakya, Balcı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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