Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

23 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hatay'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 ANY 22 plakalı kamyon, İskenderun- Belen TEM Otoyolu'nda, Suriye uyruklu A.J. idaresindeki 31 ABD 451 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, otomobil sürücüsü A.J. öldü, otomobildeki M.B. ise yaralandı.


M.B. 112 acil servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, A.J'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:58 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı Fransa'da Skandal Mahkeme Kararı Çukur Dizisinin 27. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:21:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]