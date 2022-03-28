Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

28.03.2022 14:35
Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülkent Mahallesi, Buhara Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 42 PY 311 plakalı otomobil, Gökşen Sarp'ın kullandığı 31 AED 906 plakalı kamyon ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki H.Ş, K.Ş, A.Ş, G.Ş. ve EU yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobil, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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