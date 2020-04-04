Hatay'da kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Hatay'da kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Denizciler mevkisinde Abdurrahman A. idaresindeki 35 DUN 04 plakalı kamyonet, Sultan A'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Erhan A. yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:38 Kaynak: AA
Son Dakika Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar