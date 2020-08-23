Hatay'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 11 yaralı - Son Dakika

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde A. A. Ü. yönetimindeki 31 RU 873 plakalı kamyonet, Yayıkdamlar Mahallesi Karamağara yolunda, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri uzun uğraş sonucu sıkıştıkları yerden kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 12:18

Kaynak: İHA

Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu

Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti

Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu