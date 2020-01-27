Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzin İlçesine bağlı Hanifi Soylu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir D. kullandığı 06 BA 9790 plakalı kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın sonucunda kamyonet karşı yönden gelen Murat H. yönetimindeki 06 AG 4436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılar Erzin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

(İHA)

Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 02:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]