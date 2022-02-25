Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

25.02.2022 14:49
Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu Recep Osman'ın (33) kullandığı 31 MA 3674 plakalı motosiklet, Kırıkhan-Hassa kara yolunda V.E. idaresindeki 31 AFN 599 plakalı kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Osman, ambulansla kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü V.E. gözaltına alındı.

Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

YORUMLAR
500
Hassa'da mahalleler modernize ediliyor Hassa'da mahalleler modernize ediliyor Alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı Alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Münir Karaloğlu, Kırıkhan, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement