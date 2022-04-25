Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

25.04.2022 13:16
Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Sipahi (43) yönetimindeki 31 AEH 216 plakalı motosiklet, Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 06 GG 774 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen Sipahi'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ali Sipahi'nin cenazesi, incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün kazanın ardından karakola gittiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antakya, Balcı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:24:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement