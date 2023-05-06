Hatay'da İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.
Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kazadan gelen ilk görüntüler kazanın vahametini gözler önüne serdi.
İşte kaza yerinden ilk görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler - Son Dakika