Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler

06.05.2023 21:42

Hatay'da freni patlayan kamyon, asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalarak 6 kişinin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Kazadan gelen ilk görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

Hatay'da İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 32 YARALI

Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kazadan gelen ilk görüntüler kazanın vahametini gözler önüne serdi.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
YORUMLAR
500

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler - Son Dakika


Son Dakika
21:37 Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
21:23 Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
21:22 Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü: Ahlaklı olduklarını düşünmüyorum
21:12 Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı
20:55 Son Dakika: Antalyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı
20:35 Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne
20:29 Kümede kalma mücadelesi bitti, Chelsea aylar sonra kazandı
20:23 Küme düşmeyecekler! Chelsea aylar sonra kazandı
19:57 İlk defa TOGG gören vatandaş kendini aracın önüne attı: Çiğne beni çiğne
19:47 İngiliz takımının golcüsü İlkay Gündoğan tek başına United'ı devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 21:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement