Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu - Son Dakika
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Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu

07.05.2022 15:01

Hatay'da düştüğü kanalizasyon çukurunda telef olan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hatay'da düştüğü kanalizasyon çukurunda telef olan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatan Hasan Atıç, ineklerinden birinin eksik olduğunu fark etti.

İneği aramaya başlayan Atıç, büyükbaş hayvanının kapağı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştüğünü gördü.

Atıç'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, telef olduğu belirlenen ineği iş makinesi ve halat yardımıyla çukurdan çıkardı.

Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu
Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu
Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu
Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu
Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu - Son Dakika


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