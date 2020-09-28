Hatay'da kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Malik Yıldırım Caddesi üzerinde rutin denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, kapağı açık olan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kanalizasyon içinde köpek yavrusu olduğunu fark etti.

Zabıta ekipleri köpek yavrusunun bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Kanalizasyon çukuruna giren ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda köpek çukurdan çıkarıldı.

Yemek ve su verilen köpek yavrusu daha sonra bulunduğu bölgeye bırakıldı.