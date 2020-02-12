Hatay'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Hatay'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Altınözü Enek Mahallesi'nde Ahmet Ayoğlu kontrolündeki traktör, buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktör altında kalan 70 yaşındaki Ayoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Buzlanma nedeniyle Yayladağı-Görentaş Mahallesi yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve traktörler yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Yayladağı, Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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