Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kar Yağışı

Hatay'da Kar Yağışı

55 dakika önce

Hatay'ın bazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

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Hatay'ın bazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde Yayladağı, Altınözü, Defne, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Antakya-Yayladağı kara yolunda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kapanmak üzere olan bu yolda çalışma başlatan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise araçlarında kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülerin kara yolunu kullanmasına izin vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Altınözü, Yayladağı, Hatay, Kar, Güncel
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