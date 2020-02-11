Hatay'da kar yağışı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Yayladağı- Antakya karayolunda buzlanmaya sebep oldu. Kara yolları ve Hatay Büyük Şehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda Yayladağı-Antakya kara yolu trafiğe açıldı. Yolun değişik yerlerinde maddi hasarlı trafik kazalarına sebep oldu. - HATAY