Hatay'da kar yağışı - Son Dakika

Hatay'da kar yağışı
6 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Yayladağı- Antakya karayolunda buzlanmaya sebep oldu. Kara yolları ve Hatay Büyük Şehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda Yayladağı-Antakya kara yolu trafiğe açıldı. Yolun değişik yerlerinde maddi hasarlı trafik kazalarına sebep oldu. - HATAY
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