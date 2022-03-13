Hatay'da kar yağışı - Son Dakika
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Hatay'da kar yağışı

13.03.2022 13:35

Hatay'da kar yağışı Hatay'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Hatay'da kar yağışı

HATAY - Hatay'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Antakya, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde etkili oldu.

İlçeler arasında aşırı yağan kar, yolların kapanmasına neden oldu. Yollarda önlemlerini arttıran trafik ekipleri sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri yollarda biriken kar birikintilerini gün boyunca temizleme çalışmasını sürdürdü.

Hatay'da kar yağışı
Hatay'da kar yağışı
Hatay'da kar yağışı

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Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı Alışveriş merkezinin tentesinde biriken kar, düşerek tehlikeye yol açtı Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Yayladağı, Altınözü, Hatay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da kar yağışı - Son Dakika


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