Hatay'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Hatay'da kar yağışı etkili oluyor

13.03.2022 11:40
Hatay'da kar yağışı etkili oluyor

Hatay'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hatay'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, Belen ve İskenderun ilçeleri beyaza büründü.

Bazı ilçelerde kar nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Yollarda önlem alan trafik polisleri, sürücülere zincir takmaları ve yavaş gitmeleri için uyarılarda bulundu.

Öte yandan, karayolları ve belediye ekipleri de yollardaki kar birikintilerini temizledi.

Hatay'da kar yağışı etkili oluyor
Hatay'da kar yağışı etkili oluyor
Hatay'da kar yağışı etkili oluyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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