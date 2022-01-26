Kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı, Hassa ve Altınözü ilçelerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Yayladağı'nda dün gece saatlerinde başlayan kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 mahalle yolunu açma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu 16 mahallenin yolu açıldı, 2 mahallede çalışmalar devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincirsiz veya kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Hassa ilçesi 15 Kasım Mahallesi'nde de bir kısmı geçen hafta çöken semt pazarının çatısı, gece tamamen yıkıldı. İlçenin kırsal mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Altınözü ilçesinde de buzlanma ve yoğun sis nedeniyle Altınözü- Antakya kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe çıkışında önlem alan polisler, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.