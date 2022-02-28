Hatay'da kara yolu kenarlarına 1000 ağaç dikildi - Son Dakika
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Hatay'da kara yolu kenarlarına 1000 ağaç dikildi

28.02.2022 11:17
Hatay'da kara yolu kenarlarına 1000 ağaç dikildi

Hatay Orman Müdürlüğünce Kırıkhan, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin kara yolu kenarlarına 1000 ağaç dikimi yapıldı.

Hatay Orman Müdürlüğünce Kırıkhan, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin kara yolu kenarlarına 1000 ağaç dikimi yapıldı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, etkinlikte yaptığı konuşmada, son 3 yılda 4 ilçede yol kenarlarına 30 bin ağaç dikimi yapıldığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yayman, dünyanın daha fazla yeşile ve ağaca ihtiyacı olduğunu belirtti.

Etkinlikte, yol kenarlarına 1000 dut ve çınar ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

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Kırıkhan, Hatay, Hassa, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kara yolu kenarlarına 1000 ağaç dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kara yolu kenarlarına 1000 ağaç dikildi - Son Dakika
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