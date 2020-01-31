Hatay'da karaya vuran gemi vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da karaya vuran gemi vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Hatay'da karaya vuran gemi vatandaşların ilgi odağı oldu

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle demirleyen ve fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan kargo gemisinin çekilmesi için hazırlıklar yapılırken, geminin karaya oturduğunu duyan vatandaşlar sahile akın etti.

Hatay'da karaya vuran gemi vatandaşların ilgi odağı oldu, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle demirleyen ve fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan kargo gemisinin çekilmesi için hazırlıklar yapılırken, geminin karaya oturduğunu duyan vatandaşlar sahile akın etti.


Sabah saatlerinde içerisinde 10 personel ile birlikte Özerli Mahallesi Öğme-iş sahili yakınlarına sürüklenerek karaya oturan 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisini görmek ve selfie çektirmek için vatandaşlar aileleriyle birlikte geminin bulunduğu sahile geldi.


Karaya oturan gemiyi görmek için Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen Ayşe isimli kadın, "Geminin karaya oturduğunu duyduk. Maraş'tan sırf gemiyi merak ettik, görmek için geldik. Gördüğümüzde de çok şaşırdık" diye konuştu.


Daha önce böyle büyük bir gemiyi yakından görmediklerini belirten vatandaşlar ise cep telefonları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. - HATAY

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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