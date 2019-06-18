Son Dakika Haberleri: Hatay'da karayolunda çalışan araçlar yandı
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Hatay'da karayolunda çalışan araçlar yandı

1 saat önce

Hatay'da Reyhanlı karayolunda çalışan yol silindir vabil aracı ve tanker bilinmeyen bir nedenle yandı.

Hatay'da karayolunda çalışan araçlar yandı, System.String[]
Hatay'da Reyhanlı karayolunda çalışan yol silindir vabil aracı ve tanker bilinmeyen bir nedenle yandı.

Kırıkhan ilçesinde Reyhanlı karayolunda özel bir şirkete ait olan 42 FOS 34 plakalı tanker ve yol silindir vabil aracı sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan araçları Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyesi kısa sürede söndürdü.

Her 2 araç da kullanılamaz hale gelirken, Kumlu İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa
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