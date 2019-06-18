Hatay'da karayolunda çalışan araçlar yandı
1 saat önce
Hatay'da Reyhanlı karayolunda çalışan yol silindir vabil aracı ve tanker bilinmeyen bir nedenle yandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
'da Reyhanlı
karayolunda çalışan yol silindir vabil aracı ve tanker bilinmeyen bir nedenle yandı. Kırıkhan
ilçesinde Reyhanlı karayolunda özel bir şirkete ait olan 42 FOS 34 plakalı tanker ve yol silindir vabil aracı sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan araçları Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyesi kısa sürede söndürdü.
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