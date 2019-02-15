Son Dakika Haberleri: Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fidanlık Mahallesi'nde ikamet eden Zekiye Ulus (93) ile gelini Emine Ulus'u (55) ziyarete giden komşuları, kaynana ve gelininin yarı baygın olduğunu fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zekiye Ulus'un hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Ulus ise sağlık ekiplerince evdeki müdahalenin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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