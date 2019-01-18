Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü
49 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi
813 Sokak'ta oturan Vaysal Saraç (65) ve Emine Saraç
(65) çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Polis
ve itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen Saraç çiftinin cenazeleri, Kırıkhan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:02 Kaynak: AA
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