Son Dakika Haberleri: Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

49 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 813 Sokak'ta oturan Vaysal Saraç (65) ve Emine Saraç (65) çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen Saraç çiftinin cenazeleri, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Emine Saraç, Fatih Mahallesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, Kritik İlde Oy Kullanacak Suriyeli Sayısını Açıkladı Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu

Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:51:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]