Son Dakika Haberleri: Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

2 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akbez Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki evlerinde ikamet eden Gülnaz Tarak (71) ile oğlu Süleyman Kaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Ekipler girdikleri evde anne ve oğlunun öldüğünü belirledi.


Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edilen anne ve oğlunun cesetleri, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:15 Kaynak: AA

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