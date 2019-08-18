Son Dakika Haberleri: Hatay'da kardeşler araçtan düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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Hatay'da kardeşler araçtan düştü: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde topladıkları inciri satmaya götürürken araçtan düşen kardeşlerden biri öldü, ikisi yaralandı.

Hatay'da kardeşler araçtan düştü: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde topladıkları inciri satmaya götürürken araçtan düşen kardeşlerden biri öldü, ikisi yaralandı.
Hassa ilçesinden topladıkları incirleri Dörtyol ilçesine satmaya götürürken Sevinç (23), Ayşegül (12) ve Ülkü Çil (16) kardeşler, amcaları Ayhan Çil'in kullandığı 31 N 8818 plakalı hafif ticari araçtan düştü.
Yaralanan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşlerden Ayşegül Çil, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki kardeşin tedavileri sürüyor.
Hastane morgundan alınan Ayşegül Çil'in cenazesi, yakınları tarafından Dörtyol ilçesindeki Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İskenderun, Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:16 Kaynak: AA
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