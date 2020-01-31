Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu
7 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.
Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.
Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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