Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demir atan kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demir atan kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki ve içerisinde 10 personelin bulunduğu "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklenirken, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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