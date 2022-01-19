Hatay'da karla gelen kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Hatay'da karla gelen kartpostallık görüntüler

Belen ilçesinde ve Amanos dağlarına yağan kar ile oluşan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde ve Amanos dağlarına yağan kar ile oluşan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

Hatay'da son yılların en yoğun kar yağışı yaşandı. Sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren kar Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde Amanos Dağları ile birlikte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yoğun yağışlarla birlikte İskenderun'da kuruyan Aşkarbeyli Gölüde yeniden su tutmaya başladı.