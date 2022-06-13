Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

13.06.2022 21:32
Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası Hatay'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

HATAY - Hatay'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samandağ ilçesinde adeta dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar mest oldu.

Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası
Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası
Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası
Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

YORUMLAR
500
Hatay Büyükşehir Ekiplerinin Dikkati Caretta Carettayı Kurtardı Hatay Büyükşehir Ekiplerinin Dikkati Caretta Carettayı Kurtardı Expo 2021'de, Japon ve Meksika Mutfakları Eğitimi Düzenlendi Expo 2021'de, Japon ve Meksika Mutfakları Eğitimi Düzenlendi
Kaynak: İHA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:21 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 21:36:32. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement