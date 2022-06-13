Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası
HATAY - Hatay'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Samandağ ilçesinde adeta dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar mest oldu.
Kaynak: İHA
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