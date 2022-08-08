75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2016'da Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki silahlı kavgada iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili aranan şüpheli G.K'nin adresini belirledi. Ekipler, 'kasten adam öldürme suçu' nedeniyle 3 ayrı dosyadan aranan G.K'yi Topboğazı mevkiinde saklandığı evde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HATAY'DA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.