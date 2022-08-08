HATAY'DA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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HATAY'DA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

08.08.2022 13:47

HATAY'da kasten adam öldürme suçundan aranan G.K., adresine yapılan operasyonla yakalandı.

HATAY'da kasten adam öldürme suçundan aranan G.K., adresine yapılan operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2016'da Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki silahlı kavgada iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili aranan şüpheli G.K'nin adresini belirledi. Ekipler, 'kasten adam öldürme suçu' nedeniyle 3 ayrı dosyadan aranan G.K'yi Topboğazı mevkiinde saklandığı evde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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