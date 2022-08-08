HATAY'DA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

HATAY'da kasten adam öldürme suçundan aranan G.K., adresine yapılan operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2016'da Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki silahlı kavgada iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili aranan şüpheli G.K'nin adresini belirledi. Ekipler, 'kasten adam öldürme suçu' nedeniyle 3 ayrı dosyadan aranan G.K'yi Topboğazı mevkiinde saklandığı evde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
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