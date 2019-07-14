Hatay'da katı atık deposunda yangın
3 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde fabrikanın atık deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:56 Kaynak: AA
'ın Antakya
ilçesinde fabrikanın atık deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Antakya Dericiler Sitesi Tabakhane Sokak'ta bulunan fabrikanın katı atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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