Son Dakika Haberleri: Hatay'da katı atık deposunda yangın
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Hatay'da katı atık deposunda yangın

5 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde fabrikanın atık deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde fabrikanın atık deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Antakya Dericiler Sitesi Tabakhane Sokak'ta bulunan fabrikanın katı atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'da katı atık deposunda yangın
Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:43 Kaynak: AA
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