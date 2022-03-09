HATAY'DA KAV MANTARI İLE ATEŞ YAKMA KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR - Son Dakika
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HATAY'DA KAV MANTARI İLE ATEŞ YAKMA KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

09.03.2022 12:39

HATAY'ın Hassa ilçesinde 'kav mantarı' ile ateş yakma kültürü yaşatılıyor.

HATAY'ın Hassa ilçesinde 'kav mantarı' ile ateş yakma kültürü yaşatılıyor. Köylerdeki yaşlılar, genç çobanların çürümüş ağaçlardan çıkardıkları kav mantarlarını çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra demir ve çakmak taşına sürterek ateş yakıyor.

Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaşlı ya da çürümüş meşe ve gürgen ağaçlarının gövdelerinde bulunan kav mantarları, bölgede hayvanlarını otlatan genç çobanlar tarafından toplanarak yaşlılara veriliyor. Küflerinden temizlenen mantarlar daha sonra kül yardımıyla kaynatılıyor. Ardından kurutulan mantarlar, küçük parçalara getirilerek yakmaya hazır hale getiriliyor. Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Arık (86), nesillerdir bu geleneği sürdürdüğünü söyledi. Kav mantarının işlenmesinin zor olduğunu ancak bu yöntemle ateş yakmanın daha zahmetli olduğunu kaydeden Arık, 'Günümüz teknolojisinde ateş yakmak oldukça basit ancak bu gelenek zahmetli olduğu kadar da keyifli. Eskiden çakmağın olmadığı dönemlerde bu yöntemler kullanılıyordu. Ailelerimiz yemekleri bu şekilde ateş yakarak yapardı. Çobanlarımızın çantasında bulunurdu. Biz de bu kültürü yaşatıyoruz. Küçük parçalara ayrılan kav mantarlarını demir ve çakmak taşıyla tutuşturduktan sonra ateş yakıyoruz. Bu ateşin üzerine kuru otlar atıp nefes yardımıyla tutuşturduktan alev almalarını sağlıyoruz' dedi.

GELECEK NESİLLERE AKTARIYOR

Geçmişten gelen kültürü gelecek nesillere de aktarmak istediğini dile getiren Arık, küçük çocuklara da bu yöntemi öğrettiğini, ateş yakmaya hazır hale getirdiği kav mantarlarını ücretsiz dağıttığını anlattı.

HATAY'DA KAV MANTARI İLE ATEŞ YAKMA KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR
HATAY'DA KAV MANTARI İLE ATEŞ YAKMA KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR
HATAY'DA KAV MANTARI İLE ATEŞ YAKMA KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

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Amanos Dağları, Hassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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