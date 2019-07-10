Son Dakika Haberleri: Hatay'da kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı

33 dakika önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki grup arasındaki kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı.

Hatay'da kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı, System.String[]
kavga, Arsuz, Hatay, Güncel
Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki grup arasındaki kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Çetilik Mahallesi Toplu Konutlar Parkı'nda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Olaya müdahale eden polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 16 Suriyeliyi gözaltına aldı.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kavganın Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğünün müdahalesiyle son bulduğu belirtilerek, "Olaya karışan Suriyeliler gözaltına alınarak suçu bulunanların sınır dışı edilmeleriyle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi 3 kişinin can verdiği Reyhanlı patlamasında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı Domates görünümlü patlıcan, görenleri şaşırttı MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]