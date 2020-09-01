Hatay'da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu - Son Dakika

Hatay'da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Hatay'da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu HATAY'da dün sabah bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Hakkı Hakan Kamberoğlu, boş bir arazide ölü bulundu.
Hatay'da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
HATAY'da dün sabah bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Hakkı Hakan Kamberoğlu, boş bir arazide ölü bulundu.
Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki zeytin bahçesi yanındaki boş tarlada erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Alınan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışması sonucu ölen kişinin üzerinden dün sabah saatlerinde hakkında kayıp başvurusu yapılan emekli öğretmeni Hakkı Hakan Kamberoğlu adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Yakınları tarafından da teşhis edilen Kamberoğlu'nun cesedi, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ceset üzerinde herhangi bir intihar veya cinayet bulgusuna rastlanmazken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.
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