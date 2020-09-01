Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ailesinin bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi arazide bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güzelburç Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri cesedin Hakkı Hakan Kamberoğlu'na ait olduğunu belirledi.
Kamberoğlu'nun yakınlarının dün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:03 - Kaynak: AA
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