Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu - Son Dakika

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Güzelburç Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu