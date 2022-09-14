Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı

14.09.2022 11:00

Hatay'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranırken cansız bedeni zeytin bahçesinde bulunan portakal tüccarı Zahit Şanlı'nın katilinin iş ortağı S.S. olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da tüccarlık yapan Zahit Şanlı (60), bir yakınından bir miktar para aldıktan sonra kayboldu. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayan Şanlı, kayıp olarak aranmaya başlandı. Şanlı'nın cansız bedeni, Turunçlu Mahallesi mevkisindeki zeytin bahçesinde bulundu.

İŞ ORTAĞI TUTUKLANDI

Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda Zahit Şanlı'yı iş ortağı S.S.'nin öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.S.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, cinayete yardım eden şahısların bulunması için de çalışmasını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:40 Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:58 İstanbul'da "fal kafe" tartışması! Bir kahve için 300 lira isteyip savunma yaptılar: Falcılık değil terapi
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
09:53 Sosyal konut projesi başvuruları yoğunluğun önüne geçebilmek için TC kimlik numarasına göre kademeli alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement