Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı

Hatay'da tüccarlık yapan Zahit Şanlı (60), bir yakınından bir miktar para aldıktan sonra kayboldu. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayan Şanlı, kayıp olarak aranmaya başlandı. Şanlı'nın cansız bedeni, Turunçlu Mahallesi mevkisindeki zeytin bahçesinde bulundu.

İŞ ORTAĞI TUTUKLANDI

Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda Zahit Şanlı'yı iş ortağı S.S.'nin öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.S.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, cinayete yardım eden şahısların bulunması için de çalışmasını sürdürüyor.