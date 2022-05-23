Hatay'da kaza: Araçta mahsur kalan yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da kaza: Araçta mahsur kalan yaralı kurtarıldı

23.05.2022 00:57
Hatay'da kaza: Araçta mahsur kalan yaralı kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz-Çevlik yolu istikametinde meydana geldi. S.E.'nin kullandığı 31 AEI 013 plakalı otomobil, Çevlik mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralının biri otomobil içerisinde mahsur kalınca Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri halat yardımı ile otomobilde bulunan yaralıyı çıkardı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Otomobil, Samandağ, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaza: Araçta mahsur kalan yaralı kurtarıldı - Son Dakika


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