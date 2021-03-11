Hatay'da kaza yapan araçtan Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen 6 Suriyeli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaza yapan otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriyeli yakalanırken, Suriyelileri ülkeye soktuğu ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.E.S. idaresindeki 33 ACV 035 plakalı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi yakınlarında bahçeye devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunanların kimlik kontrollerinde 6 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Suriyeliler, İl Göç İdaresi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi, araç sürücüsü ile Suriyelileri ülkeye soktuğu ileri sürülen A.A.M. ve A.A. gözaltına alındı.