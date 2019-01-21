Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kaza Yapan Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

Hatay'da Kaza Yapan Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

1 saat önce

HATAY'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fast-food restoranın duvarına çarpan sürücü, kamyoneti bırakarak kaçtı.

Hatay'da Kaza Yapan Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı, System.String[]
HATAY'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fast-food restoranın duvarına çarpan sürücü, kamyoneti bırakarak kaçtı.

kaza gece yarısından sonra  Hatay'ın merkez Antakya ilçesi eski otogar yakınında meydana geldi. 31 AN 870 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir fast-food restoranın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken görgü tanıkları araç sürücüsünün kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığını ileri sürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:19 Kaynak: DHA

Antakya, Hatay, Güncel
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