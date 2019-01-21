Hatay'da Kaza Yapan Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı
1 saat önce
HATAY'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fast-food restoranın duvarına çarpan sürücü, kamyoneti bırakarak kaçtı.
HATAY'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fast-food restoranın duvarına çarpan sürücü, kamyoneti bırakarak kaçtı.
kaza gece yarısından sonra Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesi eski otogar yakınında meydana geldi. 31 AN 870 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir fast-food restoranın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken görgü tanıkları araç sürücüsünün kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığını ileri sürdü. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:19 Kaynak: DHA
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