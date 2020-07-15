Hatay'da kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Hatay 'da, kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekibi koştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu