Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kazan Dairesi Patladı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Hatay'da Kazan Dairesi Patladı: 2 Ölü, 6 Yaralı

2 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkaya Mahallesi'nde Mustafa Karadağ'a ait olan 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle binada çökme meydana gelirken, çevrede bulunan diğer ev araçlarda zarar gördü. Olay yerine gelen itfaiye, 112 ve UMKE ekipleri tarafından bina içerisinde ve çevresinde bulunan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Patlamayla ilgili inceleme başlatılırken, olayda hayatlarını kaybedenlerin ise misafirliğe geldikleri öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

Mustafa Karadağ, Altınözü, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamayla İlgili Valilikten İlk Açıklama İtalya'da Uçak ile Helikopter Havada Çarpıştı

Son Dakika! ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü AK Parti'li Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kameraya Yansdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:41:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kazan Dairesi Patladı: 2 Ölü, 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]