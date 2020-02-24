Hatay'da kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı çift yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı çift yaptı - Son Dakika

Hatay'da kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı çift yaptı

7 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında yaralan iki kişiye ilk müdahaleyi bölgeden geçen sağlık çalışanı çift yaptı.

Hatay'da kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı çift yaptı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında yaralan iki kişiye ilk müdahaleyi bölgeden geçen sağlık çalışanı çift yaptı.

Kırıkhan- Antakya kara yolunda ilerleyen Mehmet Selim Aslanyürek yönetimindeki 31 DE 823 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek Hüseyin Erdem yönetimindeki 06 KGT 53 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan iki araç sürücüsüne de ilk müdahaleyi bölgeden geçen 112 Acil Servis çalışanları Cansu ve Yahya Kocakır çifti yaptı.

Sağlık durumları ağır olduğu belirlenen yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kırıkhan, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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