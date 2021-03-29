Kendilerini iş insanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kendilerini iş insanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendilerini iş insanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendilerini iş insanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini iş insanı olarak tanıtarak üreticilerden zeytinyağı aldıkları ve ücretini ödemeden kayıplara karıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, A.E. ve V.Y'yi adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E. tutuklandı, V.Y. serbest bırakıldı. Dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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