Hatay'da "kendini yakma" girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'kendini yakma' girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'da "kendini yakma" girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hatay'da

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, valilik binası araç girişi önünde bir vatandaşın, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi.


İkna çabalarına rağmen vatandaşın eylemini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."

Valilik, daha sonra, şahsın başka bir hastaneye sevk edildiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı'nın valilik personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tıbbı müdahale için Hatay Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı aktarılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkisinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz." denildi.

Kalp Krizi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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