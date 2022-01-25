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Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı - Son Dakika

Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

25.01.2022 10:34
Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, evde kenevir serasının yanında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, evde kenevir serasının yanında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kışlasaray Mahallesi'nde bulunan M.T.'ye ait ikamet içerisinde iklimlendirme yöntemi kullanılarak sera sistemiyle yetiştirilmiş; boyları 15 santim ile 1 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri, 240 gram kubar esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemindeki araç ve gereç ele geçirdi.

Ayrıca ikamette yapılan aramada Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 481 adet sikke, 114 adet yüzük, 2 adet metal bilezik, 9 adet mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak, 2 adet hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı
Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı
Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

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Helenistik, Kenevir, Hatay, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı - Son Dakika
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