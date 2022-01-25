Hatay'da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, evde kenevir serasının yanında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kışlasaray Mahallesi'nde bulunan M.T.'ye ait ikamet içerisinde iklimlendirme yöntemi kullanılarak sera sistemiyle yetiştirilmiş; boyları 15 santim ile 1 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri, 240 gram kubar esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemindeki araç ve gereç ele geçirdi.

Ayrıca ikamette yapılan aramada Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 481 adet sikke, 114 adet yüzük, 2 adet metal bilezik, 9 adet mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak, 2 adet hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı. - HATAY