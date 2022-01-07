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"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

07.01.2022 20:20

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin Hatay'da özel gösterimi gerçekleştirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin Hatay'da özel gösterimi gerçekleştirildi.

Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi'ndeki gösterime şehit Gedik'in annesi Hatice, kardeşleri Arif Gedik ve Neriman Kaya'nın yanı sıra Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, filmin senaristi Mert Dikmen ve bazı oyuncular katıldı.

Filmin gösterimi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Vali Doğan, tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini söyledi.

Her şehidin bir hikayesi olduğunu belirten Doğan, "Ama Ferhat Başçavuş ile Eren'inki biraz farklı. Bu iki yiğidin birinin cesaretine, birinin de fedakarlığına şahitlik yapıyoruz." dedi.

Memleketin her karışının şehit kanlarıyla sulandığını anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu topraklar şehit kanlarıyla vatan yapılmış bir toprak. O yüzden ecdada, şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. TRT büyük bir gayretle, milli, manevi değerlerimizi ön plana çıkarmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Filmleri destekliyor. Bu filmden dolayı da TRT yönetimine, ekibine şükranlarımı sunuyorum. Sanatçı arkadaşlarımıza bu filmde göstermiş oldukları gayretten dolayı, filmle özdeşleşmiş olmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Tabii burada en büyük yük Ferhat Başçavuşun annesinde. O metanetle dimdik duruyor. Hiçbir zaman başını yere eğmedi. Evlatlarıyla birlikte şehadet şerbetini içmiş olan Ferhat'ın acısını yaşıyor ama bunu hiç kimseye hissettirmeden kendi içerisinde yaşıyor. Devletimiz her zaman şehitlerimizin yanında."

"Hatay'da olmak bizim için çok anlamlı"

TRT Genel Sekreteri Keleş de ülke topraklarının kahraman yiğitlerinin hikayelerini beyaz perdeye aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Filmin Türkiye ile 10 ülkede toplam 1000 salonda gösterimde olduğu bilgisini aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda bugün Hatay'da olmak bizim için çok anlamlı. Bu kahramanlardan biri, Ferhat Gedik Astsubayımızın ailesi için aslında burada özel bir gösterim gerçekleştiriyoruz. TRT hem Ferhat Gedik hem Eren Bülbül'ün destansı duruşlarını, heykel gibi bir yürek ortaya koyduklarını tüm Türkiye ile birlikte 10 ülkeyle paylaşıyor. Bu bağlamda da bugün biz Hatay'da bu özel gösterimi yapmaktan TRT adına mutluyuz."

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin özel gösterimi yapıldı

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Eren Bülbül, Gedik, Şehit, Hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
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