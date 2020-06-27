Hatay'da kimliğini unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına polis yetişti - Son Dakika

HATAY'da 'Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek adaylardan kimliğini evde unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişerek eksiklerini giderip sınava girmelerini sağladı.
Dörtyol Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan İrem Soysal da sınavın başlamasına kısa bir süre kala kimlinin olmadığını fark ederek, okulda görevli polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Soysal'ı İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Geçici kimlik belgesini alan Soysal, sınava son anda yetişebildi.