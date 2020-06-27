Hatay'da kimliğini unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına polis yetişti - Son Dakika

HATAY'da 'Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek adaylardan kimliğini evde unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişerek eksiklerini giderip sınava girmelerini sağladı.

Dörtyol ilçesinde bugün yapılan 'Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulu'nun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine okulda görevli motorize yunus ekiplerinden yardım istedi. Öğrencinin isteğini geri çevirmeyen ekipler, öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi'nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi.

Dörtyol Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan İrem Soysal da sınavın başlamasına kısa bir süre kala kimlinin olmadığını fark ederek, okulda görevli polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Soysal'ı İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Geçici kimlik belgesini alan Soysal, sınava son anda yetişebildi.