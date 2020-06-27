Hatay'da kimliğini unutan ve olmayan öğrencilerin imdadına polis yetişti - Son Dakika

HATAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girecek adaylardan kimliğini evde unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayların, eksiklerini giderip sınava girmelerini sağladı.

Dörtyol ilçesinde bugün yapılan 'Temel Yeterlilik Testi'ne girecek bir öğrenci, sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulu'nun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine okulda görevli motorize yunus ekiplerinden yardım istedi. Öğrencinin isteğini geri çevirmeyen ekipler, kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi'nde bulunan evine götürdü. Kimliğini alan aday, zamanında yetişerek sınava girdi.Dörtyol Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan İrem Soysal da kimliğinin olmadığını fark ederek, okulda görevli polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Soysal'ı İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Geçici kimlik belgesini alan Soysal, sınava son anda yetişebildi.